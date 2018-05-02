Среда, 2 Мая 2018 12:41

АрмИнфо. Всемирно известный рок-музыкант, солист и основатель группы "System of a Down" Серж Танкян убежден, что власти Армении пытаются выиграть время и обеспечить своих некоторых лидеров, грабивших народ в течение 20 лет, иммунитетом.

"Сопротивление народному движению бесполезно", - написал Танкян на своей страничке в Facebook. Затем он обратился к собравшимся гражданам на площади Республики и сказал, что опечален тем, что из-за серьезного вируса до сих пор не может присоединиться к ним. При этом музыкант добавил, что внимательно следит за ситуацией в Армении и скоро присоединится к демонстрантам.

"После многолетней несправедливости вы выиграли эту борьбу. Настоящее и будущее нашей страны обеспечено вашей мирной, продуманной активностью. Вне зависимости от того, когда пройдут выборы, если вы их бойкотируете, то сделаете изменения ощутимыми. С Пашиняном в качестве премьер-министра реформы рано или поздно начнутся", - написал Танкян.

При этом он призвал не поддаваться гневу и разочарованию, и продолжать придерживаться своей позиции. По словам музыканта трудно изменить символ, еще труднее изменить правительство, а самое сложное - изменить культуру. "Вы уже сделали самую трудную работу", - написал Танкян.