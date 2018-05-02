Среда, 2 Мая 2018 12:35

АрмИнфо.Ситуация больше не контролируется бывшим правительством, центр реальной власти находится на улице, с Николом Пашиняном, говорится в пространной статье французской Liberation, посвященной событиям в Армении после вчерашнего голосования в парламенте. Газета озаглавила статью со слов одного из своих интервьюеров –«Армения: «56 бандитов решили противостоять тому, что хотят люди». http://www.liberation.fr/amphtml/planete/2018/05/01/armenie-55-bandits-ont-decide-de-s-opposer-a-ce-veut-le-peuple_1647131?__twitter_impression=true

Разочарование огромно, пишет газета. Весь день вторник 1-го мая армяне ожидали, что парламент изберет Никола Пашиняна в качестве премьер-министра. Напрасно. После почти девяти часов сурового допроса и обличительных речей правящие депутаты от Республиканской партии массово отказались от «народного кандидата». Противник был поддержан 45 голосами против 56, - пишет издание. Страна погрузилась в политический кризис, выход из которого возможен 8 мая, когда парламент соберется для нового голосования.