Среда, 2 Мая 2018 12:22

АрмИнфо. Республиканская партия Армении через неделю во время выборов премьер-министра вновь проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна. Такое мнение в беседе с журналистами выразила депутат от фракции <Блок Царукян> Наира Зограбян.

<После этого, согласно Конституции, парламент будет распущен и будут проведены внеочередные выборы", отметила Зогабян, при этом выразив уверенность в том, что РПА сделает "ребрендинг" и будет участвовать в выборах в новом имидже. По ее мнению, сейчас для РПА главное поскорее организовать новые выборы, пока административная власть находится под ее контролем. "Однако уже сейчас однозначно, что Республиканской партии больше нет", - отметила Зограбян.

Комментируя провал сегодняшнего очередного заседания парламента, Наира Зограбян заявила, что республиканцы специально сорвали его, чтобы избежать накала страстей в Национальном Собрании. "Их цель - не обеспечивать кворум до 7-8 мая", - заявила депутат.

Касаясь утверждения властей о том, что в зоне карабахского конфликта и на армяно- азербайджанской границе сложилась напряженная ситуация, Зограбян заметила, что в этом виновато не народное движение, а руководство страны, которое не контролирует ситуацию.