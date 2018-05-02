Среда, 2 Мая 2018 12:00

АрмИнфо.Силовой вариант решения политического кризиса в Армении, к которому призвал лидер оппозиции Никол Пашинян, недопустим и поставит под сомнение легитимность избрания премьера. Такую точку зрения выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Нельзя подобным образом приходить к власти, так как потом легитимность такого премьера будет вызвать сомнения. Такое развитие событий чревато для Армении серьезными последствиями как внутри страны, так и во внешнеполитической сфере: у Ереванаесть враги, которые не преминут этой ситуацией воспользоваться", -сказал сенатор РИА Новости.

Ситуацию в стране первый зампред комитета назвал "очень тревожной". "После того, как Пашинян призвал к акции неповиновения, блокировать жизненно важные артерии, сильно возрастает вероятность столкновений между полицией и сторонниками лидера оппозиции", - отметил он.

Джабаров призвал стороны к переговорам и выразил надежду, что в итоге здравый смысл возобладает. "Смущает, что переход от президентской формы к парламентской в стране происходит очень болезненно - значит, не все было продумано. Очевидно теперь, что ситуация в какой-то момент была упущена", - полагает парламентарий.

По мнению сенатора, необходимо незамедлительное проведение парламентских выборов и изменение процедуры избрания премьера страны, например, на основе коалиции парламентских партий.