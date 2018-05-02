Среда, 2 Мая 2018 11:28

АрмИнфо.Ряд сотрудников ереванского аэропорта “Звартноц” решили присоединиться к акциям гражданского неповиновения. Как заявили источники АрмИнфо в администрации аэропорта, сотрудники службы, ответственной за регистрацию пассажиров, бастовали “символично и на час”, но затем перешли в обычный режим работы. Тем временем, ряд сотрудников аэропорта, пожелавшие остаться неизвестными, заявили, что к акциям присоединятся после полудня.

Отметим, что согласно табло прилетов и вылетов аэропорта, по состоянию на 11.20 часов все рейсы выполняются по графику, отменен лишь стамбульский рейс.

Тем временем, с раннего утра в Ереване перекрыты все основные дороги, в том числе межобщинные и межреспубликанские дороги по республике. Закрыта также дорога в аэропорт.