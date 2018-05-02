Среда, 2 Мая 2018 11:17

АрмИнфо. Голосование на выборах в премьер-министры Армении в армянском парламенте в очередной раз продемонстрировало, что Национальное собрание и де-факто власти не являются представителями народа и его воли. Об этом говорится в заявлении партии "Наследие", поступившем в АрмИнфо.

Вместе с тем в обращении подчеркивается, что "Наследие" на протяжении многих лет боролось за продвижение интересов граждан Армении и армянского народа и государства РА.

"Мы как сила, стоявшая у истоков борьбы, заявляем, что борьба переходит в решающий этап, альтернативы системным изменениям нет, весь народ вместе с партиями- партнерами должен продолжить мирную борьбу до конца", - говорится в сообщении "Наследия"