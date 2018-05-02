Среда, 2 Мая 2018 11:16

АрмИнфо. Министерство обороны Армении требует обеспечить беспрепятственное передвижение автомобилей с номерами МО. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны, опубликованном пресс-секретарем министра обороны Арцруном Ованисяном в Facebook.

В заявлении, в частности, говорится: "Министерство обороны Армении и Вооруженные силы исходя из необходимости обеспечения безопасности страны продолжают в круглосуточном режиме выполнять возложенные на них задачи".

Оборонное ведомство требует обеспечить беспрепятственное передвижение автомобилей с номерами МО и военных колонн по всей территории страны. "Эти передвижения должны осуществляться бесперебойно, без каких-либо препятствий и своевременно", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что сегодня с утра в Ереване и по всей территории республики возобновились мирные акции гражданского неповиновения.