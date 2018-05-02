Среда, 2 Мая 2018 11:16

АрмИнфо. Европейский союз подтверждает свою поддержку Армении в ее усилиях по созданию процветающего и демократического общества. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич в связи с последними событиями в Армении.

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе правоохранительные органы и те, которые осуществляют свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявили сдержанность и ответственность, как это было в последние дни. Европейский союз продолжает поощрять все заинтересованные стороны, в том числе гражданское общество, к всестороннему диалогу с учетом демократического формирования нового правительства в соответствии с Конституцией и интересами всех армян>, - отмечается в заявлении.

Кандидатура Никола Пашиняна на посту премьера Армении накануне вечером отклонена Национальным Собранием - против него проголосовали 56 депутатов из фракции Республиканской партии, <за> - 45 из фракций АРФ "Дашнакцутюн" и блоков "Елк" и "Царукян". Воздержавшихся не было. Член АРФД Агван Варданян вообще не проголосовал. Отметим, что следующее заседание по кандидатуре премьера состоится через 7 дней. Если премьер не будет избран вторично, то, согласно Конституции, парламент распадается и назначаются новые выборы.

Никол Пашиян призвал к продолжению акций гражданского неповиновения.