Среда, 2 Мая 2018 11:15

АрмИнфо. Сегодняшнее очередное заседание Национального Собрания Армении не началось по причине отсутствия кворума. По положению на 10.00 зарегистрировалось всего 29 депутатов парламента.

В этой связи, спикер НС Ара Баблонян был вынужден объявить перерыв до обеспечения кворума, однако в случае, если в течение четырех часов кворум не будет обеспечен, заседание парламента 2 мая будет признано несостоявшимся.

Депутат от фракции "Блок Царукян" Вае Энфиаджян объявил о политическом бойкоте со стороны фракции заседаний парламента. "В нынешней беспрецедентной ситуации мы заявляем о начале политического бойкота заседаний Национального Собрания РА", - заявил Энфиаджян.

Отметим, что среди зарегистрированных не было и многих депутатов от правящей фракции Республиканской партии, обладающей большинством мандатов в парламенте страны. Не последнюю роль играет и тот факт, что сегодня должна состояться встреча депутатов с членами правительства, которое находится в "подвешенном" состоянии. Ряд правительственных чиновников уже подали в отставку, присоединившись к протестному движению.

Напомним, что накануне после того, как НС не одобрило кандидатуру лидера протестного движения Никола Пашиняна, оппозиция призвала к продолжению акций гражданского неповиновения. Пашинян заявил, что, отвергнув народного кандидата в премьеры, РПА похоронила себя окончательно. "Поэтому завтра мы объявляем тотальную забастовку. С 8:15 утра закрываем все улицы и дороги, а также пути к аэропорту и железную дорогу. Это я говорю в качестве народного кандидата в премьеры. Мы победили, но Республиканская партия отказывается признать эту победу, но мы ее доведем до конца",- заявил Пашинян, призвав Полицию присоединиться к народному движению. При этом, оппозиционер вновь напомнил, что его борьба носит исключительно мирный характер, и в ходе акций не должно быть насильственных действий. "Просто игнорируйте республиканцев, сделайте их политическими маргиналами, как будто этих людей вообще не существует",- заявил Пашинян, вновь выдвинув требование избрать его премьером без предусловий и альтернативы.