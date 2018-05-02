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 Среда, 2 Мая 2018 11:15
Александр Аванесов

Заседание парламента Армении не началось по причине отсутствия кворума

Заседание парламента Армении не началось по причине отсутствия кворума

АрмИнфо. Сегодняшнее очередное заседание Национального Собрания Армении не началось по причине отсутствия  кворума.  По положению на 10.00 зарегистрировалось всего 29 депутатов парламента.

В этой связи, спикер НС Ара Баблонян был вынужден объявить перерыв до обеспечения кворума, однако в случае, если в течение четырех часов кворум не будет обеспечен, заседание парламента 2 мая будет признано несостоявшимся.

Депутат от фракции "Блок Царукян" Вае Энфиаджян объявил о политическом бойкоте со стороны фракции заседаний парламента. "В нынешней беспрецедентной ситуации мы заявляем о начале политического бойкота заседаний Национального Собрания РА", - заявил Энфиаджян.

Отметим, что среди зарегистрированных не было и многих депутатов от правящей фракции Республиканской партии, обладающей большинством мандатов в парламенте страны.  Не последнюю роль играет и тот факт, что сегодня должна состояться встреча депутатов с членами правительства, которое находится в "подвешенном"  состоянии. Ряд правительственных  чиновников уже подали в отставку, присоединившись к протестному движению.

Напомним, что накануне после того, как НС не одобрило кандидатуру лидера протестного движения Никола Пашиняна, оппозиция призвала к продолжению акций гражданского неповиновения. Пашинян заявил, что, отвергнув народного кандидата в премьеры, РПА похоронила себя окончательно. "Поэтому завтра мы объявляем тотальную забастовку. С 8:15 утра закрываем все улицы и дороги, а также пути к аэропорту и железную дорогу. Это я говорю в качестве народного кандидата в премьеры. Мы победили, но Республиканская партия отказывается признать эту победу, но мы ее доведем до конца",- заявил Пашинян, призвав Полицию присоединиться к народному движению. При этом, оппозиционер вновь напомнил, что его борьба носит исключительно мирный характер, и в ходе акций не должно быть насильственных действий. "Просто игнорируйте республиканцев, сделайте их политическими маргиналами, как будто этих людей вообще не существует",- заявил Пашинян, вновь выдвинув требование избрать его премьером без предусловий и альтернативы.

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