Среда, 2 Мая 2018 11:14

АрмИнфо. Католикос Всех армян Гарегин II выступил с заявлением после провалившихся накануне выборов премьер-министра Армении в парламенте.

"Дорогие соотечественники, в ходе выборов премьер-министра в парламенте не удалось достичь единого решения. В стране ситуация продолжает оставаться напряженной и вызывает озабоченность. Призываю власти и оппозицию действовать рамках закона, решение вопроса найти посредством взаимопонимания, уберечь наш народ от столкновений. Призываем все парламентские фракции через переговоры продолжить прилагать усилия для преодоления сложившейся ситуации. Призываем наш народ быть солидарным, бдительным и не поддаваться на провокации. Не позволяйте, чтобы в нас пробудилась ненависть и вражда, чтобы сложившаяся ситуация разрешилась на основе мудрого подхода, в духе любви и понимания. Мы молимся о мире нашей Родины, о безопасности наших людей", - говорится в сообщении Католикоса.