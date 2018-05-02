Среда, 2 Мая 2018 10:41

АрмИнфо. Сторонники лидера протестного движения, кандидата в премьер-министры Армении Никола Пашиняна сегодня с утра в Ереване и в других городах Армении возобновили акции гражданского неповиновения. С утра студенты ереванских ВУЗов начали забастовку. Они перекрыли ряд центральных улиц Еревана. Силы правопорядка, которые заявляют о том, что демонстранты нарушают общественный порядок, пытаются разблокировать дорожное движение. Протестующие при помощи автомобиля перекрыли вход в здание министерства юстиции. Перекрыты также доступы к зданиям диаспоры, образования и науки, культуры.

Акции гражданского неповиновения проходят и в других частях Еревана. Группа граждан перекрыла дорогу в аэропорт <Звартноц>, на месте собрались также учителя близлежащих школ. Приостановлена с утра работа в ереванском метро .

Отметим, что вчера, после того, как НС не одобрило кандидатуру лидера протестного движения Никола Пашиняна, оппозиция призвала к продолжению акций гражданского неповиновения. Пашинян заявил, что, отвергнув народного кандидата в премьеры, РПА похоронила себя окончательно. "Поэтому завтра мы объявляем тотальную забастовку. С 8:15 утра закрываем все улицы и дороги, а также пути к аэропорту и железную дорогу. Это я говорю в качестве народного кандидата в премьеры. Мы победили, но Республиканская партия отказывается признать эту победу, но мы ее доведем до конца",- заявил Пашинян, призвав Полицию присоединиться к народному движению. При этом, оппозиционер вновь напомнил, что его борьба носит исключительно мирный характер, и в ходе акций не должно быть насильственных действий. "Просто игнорируйте республиканцев, сделайте их политическими маргиналами, как будто этих людей вообще не существует",- заявил Пашинян, вновь выдвинув требование избрать его премьером без предусловий и альтернативы.