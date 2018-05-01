Вторник, 1 Мая 2018 21:55

АрмИнфо. Республиканская партия Армении, игнорируя мнение 250 тысяч человек, собравшихся на площади Республики, сегодня провалила голосование по моей кандидатуре, тем самым идя на открытую конфронтацию. Об этом на митинге на площади Республики заявил лидер оппозиции, депутат Никол Пашинян.

Он заявил, что этим шагом РПА похоронила себя окончательно. "Поэтому завтра мы объявляем тотальную забастовку. С 8:15 утра закрываем все улицы и дороги, а также пути к аэропорту и железную дорогу. Это я говорю в качестве народного кандидата в премьеры. Мы победили, но Республиканская партия отказывается признать эту победу, но мы ее доведем до конца",- заявил Пашинян, призвав Полицию присоединиться к народному движению. При этом оппозиционер вновь напомнил, что его борьба носит исключительно мирный характер, и в ходе акций не должно быть насильственных действий. "Просто игнорируйте республиканцев, сделайте их политическими маргиналами, как будто этих людей вообще не существует",- заявил Пашинян, вновь выдвинув требование избрать его премьером без предусловий и альтернативы.

Отметим, что на площади Республики, как обычно, многолюдно.