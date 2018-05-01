Вторник, 1 Мая 2018 21:35

АрмИнфо. Отклонение кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьера увеличит уровень напряжения в стране. Такое мнение в беседе с журналистами выразил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армени Рустамян.

При этом он заявил, что не готов пойти на Площадь и присоединиться к митингующим. "Решение нашей фракции известно, оно не претерпело изменений. Мы надеемся, что данный конфликт решится мирным путём. Нам нужен единый кандидат",-заявил Рустамян,при этом он не уточнил, кого имеет в виду.

В свою очередь депутат от фракции "Блок Царукян" Наира Зограбян заявила, что тот, кто идёт против своего народ рано или поздно обязательно понесёт поражение. "Все же мы были лучшего мнения о Республиканской партии",- отметила Зограбян.

Отметим, что за Пашиняна проголосовали 45, против 56 депутатов. Против была Республиканская партия, "за" АРФД , "Блок Царукян" и фракция "Елк". Вторичные выборы премьера состоятся через 7 дней. Если премьер не будет избран вторично, парламент будет распущен и будут назначены внеочередные выборы.