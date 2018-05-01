Вторник, 1 Мая 2018 21:24

АрмИнфо. Депутат от Республиканской партии Феликс Цолакян (Ширакская область) проголосовал "за" Никола Пашиняна во время выборов на пост премьера.

Он заявил, что проголосовал с учетом мнения народа и в соответствии со своей совестью. Еще один депутат от РПА из Тавушской области Григор Авалян, являющийся партнером предпринимателей Карена и Микаела Варданянов, отказался от депутатского мандата, однако РПА пока не объявляет об этом.

От оппозиции в голосовании не приняли участия депутат от блока "Царукян", бывший глава Контрольной палаты Ишхан Закарян и секретарь АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян.

Отметим, что за Пашиняна проголосовали 45, против 56 депутатов.