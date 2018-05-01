Вторник, 1 Мая 2018 21:07

АрмИнфо. Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит. Об этом с трибуны парламента заявил кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян.

По его словам, правящая Республиканская партия уничтожила сама себя. Пашинян обратился к своим сторонникам на площади Республики, призвав их ждать. “Я вновь заявляю, что готов сформировать правительство народного согласия. Сразу же после положительного голосования я готов начать ряд консультаций, чтобы мы вместе решили задачи переходного периода. Мы должны преодолеть этот кризис. Вопрос в том, хотите вы победы своего народа или нет. Но эта победа состоится в любом случае. Вам это не остановить”, - заявил Никол Пашинян, обратившись к депутатам от РПА.