Вторник, 1 Мая 2018 20:55

АрмИнфо. Верховный орган (ВО) АРФ Дашнакцутюн заявляет, что выказанное сегодня в Национальном Собрании мнение депутата АРФ Дашнакцутюн Агвана Варданяна является его личным решением и не соответствует официальной позиции партии. Об этом говорится в официальном сообщении ВО.

<Было совершено грубое нарушение дисциплины, что станет предметом расследований, согласно чему, Верховный орган АРФ Дашнакцутюн требует от Варданяна досрочно сложить свой депутатский мандат>, - отмечено в заявлении.

Отметим, что Варданян ослушался решения партии и отказался проголосовать за кандидата в премьеры Никола Пашиняна. Варданян заявил, что вообще не будет голосовать, поскольку " узрел в происходящих в стране процессах геополитический след". При этом он заявил, что готов за это сложить свой мандат.

Ранее АРФД, заявив о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией, будет поддерживать на выборах в премьеры Никола Пашиняна.