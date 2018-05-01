Вторник, 1 Мая 2018 20:48

АрмИнфо. Кандидатура Никола Пашиняна на посту премьера Армении отклонена – против него проголосовали 56 депутатов из фракции Республиканской партии, за 45 из фракций АРФ “Дашнакцутюн” и блоков “Елк” и “Царукян”. Воздержавшихся не было. Член АРФД Агван Варданян вообще не проголосовал.

Отметим. что следующее заседание по кандидатуре премьера состоится через 7 дней. Если премьер не будет избран вторично, то, согласно Конституции, парламент распадается и назначаются новые выборы.