Вторник, 1 Мая 2018 20:39

АрмИнфо. Республиканская партия проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьера. Об этом с трибуны парламента заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Он подчеркнул, что данное решение партии было принято с учетом впечатления программной речи Пашиняна, как кандидата в премьеры. “Мы опасаемся того, что проделанная нами работа будет прервана после избрания Пашиняна на посту премьера”,- заявил Багдасарян. При этом он заверил, что РПА признает победу народного движения, принимает звучащую критику, результатом чего стала отставка лидера партии Сержа Саргсяна с поста премьера. “Но невозможно добиться политических решений путем ультиматумов, шантажа и угроз”,- заявил республиканец.

В свою очередь спикер парламента Ара Баблоян заявил, что в Армении царит внутриполитический кризис, который должен быть урегулирован мирным и для всех приемлемым способом. “Но я не понимаю, как можно говорить о демократии и предъявлять ультиматумы. Когда вы были в заключении г-н Пашинян, я вам сказал о необходимости диалога, вы сказали, что о диалоге невозможно говорить в заключении. Сегодня вы на свободы, но продолжаете предъявлять требования, но мы должны разрешить ситуацию без цунами”,- резюмировал спикер.