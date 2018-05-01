Вторник, 1 Мая 2018 20:29

АрмИнфо.Партия “Процветающая Армения” полностью поддерживает народное движение во главе с Николом Пашиняном. Об этом 1 мая в парламенте страны заявил вице-спикер Национального Собрания, представитель фракции “Блок Царукян” Микаэл Мелкумян.

По его словам, фракция в полном составе будет голосовать за кандидатуру Никола Пашиняна, претендующего на пост премьер-министра РА. Мелкумян подчеркнул, что страна стоит перед серьезнейшим выбором, результатом которого должен стать уход Республиканской партии. Премьер-министр, по словам вице-спикера, в новых условиях, когда Армения перешла на парламентскую форму правления, должен быть хорошим политиком, пользующимся доверием и уважением народа, а не менеджером. “Если сегодня мы ошибемся, страна будет отброшена на несколько лет назад”, - констатировал вице-спикер.