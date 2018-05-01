Вторник, 1 Мая 2018 20:23

АрмИнфо. "Дашнакцутюн" всегда говорила, что в стране необходимо установить новые порядки, сегодня в стране сложилась форсмажорная ситуация, требующая новых подходов и новых решений. Об этом с трибуны парламента заявил глава фракции АРФД Армен Рустамян, который еще на днях говорил о незаменимости Сержа Саргсяна на посту премьера .

Он подчеркнул, что Серж Саргсян своей отставкой с поста премьера доказал, что идет на разрядку ситуации. "Теперь это должна сделать Республиканская партия. Мы не должны повторять прошлые ошибки, не должны допустить еще одного разочарования со стороны народа",- заявил Рустамян.

Сейчас, подчеркну он, главное не допустить вмешательства третьих сил в ситуацию в стране и раскола общества, продолжить обеспечение безопасности. "Мы должны решить карабахский конфликт на основе принципа самоопределения наций, развивать парламентаризм, достичь признания Геноцида, наладить отношения с Турцией без ущемления наших интересов, продолжить партнерство в рамках ЕАЭС и ОДКБ, реформировать Избирательный Кодекс и упразднить рейтинговую систему выборов. Все это мы должны сделать совместными усилиями",- заявил Рустамян.

Заметим, что фракция АРФД заявила, что, выйдя из правящей коалиции с Республиканской партией, будет голосовать за оппозиционного кандидата в премьеры Никола Пашиняна. Однако в последний момент секретарь фракции Агван Варданян заявил, что не будет голосовать за Пашиняна и вообще не будет голосовать, поскольку "в происходящих процессах он узрел геополитический след". Всего во фракции АРФД 7 депутатов