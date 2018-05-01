Вторник, 1 Мая 2018 19:56

АрмИнфо. "Старые друзья вновь предают": секретарь фракции "Дашнакцутюн" Агван Варданян отказался, вопреки решению партии, голосовать за Никола Пашиняна. Как заявил Варданян на заседании парламента, он не может проголосовать "за" Пашиняна, и готов сложить свой мандат. Варданян в сложившейся в Армении ситуации узрел "геополитический след, и это его напугало". "Я ничего не говорю просто так",- заверил дашнакцакан, отметив, что не будет участвовать в голосовании вообще. "Если моя партия после этого решит лишить меня мандата, я готов выполнить ее требование",- заявил Варданян.

Отметим, что АРФД вместе с блоками "Царукян" и "Елк" решили проголосовать "за" Никола Пашиняна. До этого АРФД вышла из коалиции с Республиканской партией.