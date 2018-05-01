Вторник, 1 Мая 2018 17:51

АрмИнфо. Следственный комитет Лорийской области возбудил уголовное дело согласно 242 статье 3 части уголовного кодекса РА по факту смерти 3 граждан РА - Татула Ферояна (1997 г. р.), Гриши Мовсисяна (2000 г.р.) и Нарека Амирханяна (2000 г. р.) в результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-2106 и BMW на втором километре трассы Ванадзор-Дилижан 1 мая 2018 года по состоянию на 02:30.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, пассажиры ВАЗ- 2106 скончались на месте аварии, пассажиры BMW, в том числе водитель с телесными увечьями были доставлены в медицинский центр. <Предварительное следствие продолжается. Проводятся соответствующие следственные операции с целью выявления всех обстоятельств происшествия>, - говорится в сообщении СК.