Вторник, 1 Мая 2018 17:48

АрмИнфо.Сегодня с трибуны Национального Собрания Армении некорректно спекулировать темой безопасности Республики Арцах. “Гарантом безопасности Арцаха является армия страны, важная роль отводится политическим и экономическим вопросам, но на первую позицию выступает вопрос легитимности действующей власти, и кредит доверия населения власти, которое способно оказать непосредственное положительное влияние на решение конфликта”, - заявила депутат фракции “Елк” Мане Тандилян.

Как отметилаТандилян, правящий режим пытается пристыдить “Елк”, напоминая о том, что ранее блок инициировал процесс выхода Армении из Евразийского экономического союза. Между тем, власть не желает говорить о том, что причиной тому была неспособность руководства страны воспользоваться плодами членства РА в ЕАЭС. Руководство не смогло также получить “дивиденды” от противоречия ЕС и РФ в плане привлечения инвестиций в республику, также быть мостом между ЕАЭС и странами ЕС, о чем так много говорилось.

Новая власть, как указала Тандилян, не собирается припоминать прежней ее ошибки. “Но реальность состоит в том, что в результате своей деятельности бедность в Армениипо-прежнему держится на 30%-м уровне, сократилась собираемость налогов, миграция из страныв период пребывания у власти РПА достигла 400 тыс человек. Обращаясь с вопросом о судьбе “Наирита” к Николу Пашиняну, неужели власть не осознает, что единственном его адресатом является сама РПА», - заявила она, добавив, что было бы уместнее спросить, например, как собирается Пашинян бороться с коррупцией, с монополиями, с оттоком средств в офшоры.

Между тем, по словам Мане Тандилян, инвестиции в страну привлекаются на основе положительных ожиданий. Именно основываясь на этих соображениях, как отметила она, “Елк” ожидает притока инвестиций в Армению, поскольку мир, увидев демократическое становление Армении, поверит в ее потенциал. Никол Пашинян, как считает она, попытается воплотить в жизнь простые человеческие стремления, которые за последнее 10-летие всячески были растоптаны действующей властью Армении.

Как указала Мане Тандилян, для нового Кабмина первоочередным станет вопрос проведения справедливых выборов, формирование парламента и руководства страны, пользующегося доверием народа. “Однозначно не могу ответить на вопрос - Власть - это чемодан, чтобы кто-то взял и передал Николу Пашиняну? Могу лишь сказать, что в этом чемодане будущей власти передаются все те проблемы, которые накопились за многие годы. Это означает, что на самом деле Никол Пашинян берет на себя колоссальную ответственность – ради будущего Республики Армения”, - заключила Мане Тандилян.