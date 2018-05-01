Вторник, 1 Мая 2018 17:28

АрмИнфо. В парламенте завершилось заседание фракции Республиканской партии. Как заявил глава фракции Ваграм Багдасарян на заседании было принято единое решение. Однако, фракция до конца держит интригу и решение станет известно во время выступления Багдасаряна. Депутаты решительно настроены сегодня исчерпать повестку дня.

По информации АрмИнфо, РПА проголосует против Пашиняна, но не исключено, что отдельные республиканцы проголосуют «за».