Вторник, 1 Мая 2018 17:19

АрмИнфо. Блок “Царукян ” присоединился к всенародному движению, так как оно создает достойную возможность для выхода из заболоченной системы управления в стране, от которой уже шли зловония и которая уже переросла в экологическую катастрофу. Об этом 1 мая с трибуны Национального собрания Армении заявила депутат парламента Армении от фракции “Царукян” Наира Зограбян.

“Мы присоединились к этому движению, поскольку оно создает возможность наконец-то избавиться от таких фраз “против нас нет силы” и “все пути еще много лет будут проходить через вердикт Мелик Адамяна (расположено правительство РА –ред.)”, которая уже давно превратилась в мантру агитпропаганды власти, и которой многие уже верили как неизбежному пожизненному заключению. Мы присоединились к этому движению, что бы нашей стране люди в течение одной ночи не превращались бы из сторонников АОД в сторонников Еркрапа, затем в республиканцев, затем эсеров, потом большевиков, затем меньшевиков, а теперь, наверное, в сторонников партии “Гражданский договор”. Чтобы в нашей стране не было пресмыкания перед постом предводителя, каждую мысль которого его сподвижники цитируют со сылками на цитаты Макиавелли или Соломона. Мы присоединились к движению, чтобы в нашей стране учителя больше никогда не являлись фальсификаторами выборов, чтобы больше не было «соколов» с душой воробышка, для которых наивысшим значением является прикрепленный к груди значок правящей партии”, -сказала Зограбян.

По ее словам, блок «Царукян» присоединился к народному движению с тем, что бы в стране гражданин больше никогда не был предметом избирательного торга, где как шабаш можно бросить купюру в 10 тыс. драмов и продолжать унижать его.

При этом она выразило убеждение, что начавшееся движение не завершится выборами премьера в зале заседаний парламента, поскольку если не будет содержательного и качественного сдвига, и поменяются лица и личности, народ и светлая молодежь, ставшая локомотивом этого движения, будет необратимо разочарована. “Эта власть на протяжении десятков лет была похожа на человека, который последовательно убивает своих родителей, в данном случае народ, и на суде в своей заключительной речи просит учитывать смягчающие обстоятельства, что он сирота. Любой компромисс с этой порочной системой, и сохранение того или иного представителя этой системы станет концом начатого пути”, - заключила депутат, добавив, что будет голосовать в пользу изменений.

Отметим, что сейчас вся республика с замиранием сердца следит за тем, что происходит в Национальном Собрании Армении. В кафе и ресторанах, в машинах, на лавочках в садах, везде смотрят прямой эфир из парламента Армении. Несколько десятков тысяч людей по призыву лидера движения “Сделай шаг”, оппозиционного депутата и единственного кандидата в премьеры собрались на площади Республики и ждут результатов внеочередного заседания НС, где сегодня обсуждается кандидатура премьера.