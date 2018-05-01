Вторник, 1 Мая 2018 16:36

АрмИнфо. Никол Пашинян является гарантом проведения справедливых выборов в Армении. Об этом с трибуны парламента заявил депутат от блока «Елк», экс-премьер Армении Арам Саркисян. «Да, возможно, Пашинян не лучший транспортник, не лучший экономист, не лучший энергетик, но сегодня он гарант проведения справедливых выборов в Армении. А сегодня это самое главное для Армении.

Только легитимные власти способны противостоять внутренним и внешним вызовам»,- заявил Саркисян. Касаясь премьерской программы Пашиняна, он заявил, что она лучшая после программы Вазгена Саркисяна. «Даже моя премьерская программа мне не понравилась настолько»,- резюмировал оппозиционер.