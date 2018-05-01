Вторник, 1 Мая 2018 16:24

АрмИнфо.Республиканская партия готова на диалог и консенсусы, но не примет ультиматумы. Об этом с трибуны парламента заявил вице-спикер парламента, республиканец Эдуард Шармазанов.

«Мы все тут избранники народа, и с нами нельзя говорить на языке ультиматума, оказывать прессинг. Нас надо убеждать доводами. Я так и не понял, кто будет вашим вице-премьером, министрами, я надеялся услышать структурную программу по выводу республики из сложившейся ситуации, по экономическому развитию, не понял вашу концепцию по карабахскому урегулированию, для меня осталось неясным, какой при вашем премьерстве будет участь освобожденных территорий. Мы выбираем премьера, а не оратора. Я не принимаю ваших доводов о том, что можно менять позицию по концептуальным вопросам, исходя из того, ты представляешь оппозицию или власть. Извините, г-н Пашинян, как и вчера Вы меня не убедили. Для меня вы не являетесь верховным главнокомандующим»,- заявил вице-спикер.

Напоследок, вице-спикер несколько переиначил слова Петра Столыпина: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна справедливая Армения».