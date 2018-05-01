Вторник, 1 Мая 2018 16:18

АрмИнфо. Причины миграции из Армении кроются не только в социально-экономической сфере, но, в первую очередь, повсеместной атмосфере несправедливости, с которой граждане страны сталкиваются в ежедневном режиме. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян, выступая с трибуны Национального Собрания.

По словам кандидата в премьеры, в эти дни тысячи армян вернулись в Армению для участия в общенациональном протестном движении. Как указал Пашинян, та атмосфера воодушевления, которая сегодня сформировалась в Армении, благодаря уличным акциям протеста дает надежду на то, что граждане РА, ранее покинувшие Родину, могут и вернуться. "У армян наконец-таки развилось чувство "хозяина собственной страны", которое обязательным образом свяжет армян с Родиной. Считаю это одним из важных достижений протестного движения, которое не только сможет приостановить миграцию из Армении, но и запустит процесс возращения армян в республику", - заявил он.

В дальнейшем, по мнению кандидата в премьеры, сыны Армении, которые покинули страну из-за тотальной социальной дискриминации, увидят изменения в Армении и вернуться. "Они увидят, что у себя на родине обеспечено право на ведение творческой, предпринимательской и иной деятельности, что все равны перед законом", - заявил он.

Помимо этого, как считает Пашинян, для того, чтобы молодежь страны связывала свое будущее со своей родиной, она должна иметь право на достойное образование. Высшее образование в Армении должно иметь право на широкое самоуправление, что обеспечит аполитичность руководства ВУЗов и искоренит тотальную атмосферу подхалимажа в образовательных учреждениях. "Студент ВУЗа, имеющий высокую степень успеваемости долженбыть гарантирован от отчисления из-за неуплаты за обучение. Для этого мы должны из госбюджета направлять больше средств на образование, поскольку сфера является стратегической для будущего развития Армении>, - заключил он. -