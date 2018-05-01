Вторник, 1 Мая 2018 15:56

АрмИнфо. На решение проблем с монополиями потребуются не годы, а часы. Подобной точки зрения придерживается кандидат в премьер-министры Никол Пашинян, отвечая на вопрос вице-спикера Нс Микаэла Мелкумяна.

Отметим, что Микаэл Мелкумян, представляющий фракцию “Блок Царукян”, указал на факты кумовства в экономике страны, в которой предоставление налоговых льгот, квот и тендеров распределяется между собой, в том числе, и между монополистами. Остальные, по словам вице-спикера, лишь обслуживают монополистов.

По словам Пашиняна, монополисты долго не задержатся в экономике страны, вопрос лишь в глубинных процессах, на решение которых потребуется время. Пашинян напомнил, что согласно законодательству, нет никаких препятствий для экспорта или импорта товаров, но все знают, что ограничения имеются. Новое правительство страны займется решением данной проблемы, чтобы все субъекты работали в одинаковых условиях. Пашинян напомнил, что только в 2017 году государством было привлечено кредитов на сумму в $700 млн, которые увеличили долговую нагрузку на бюджет страны, и никак не отразились на благосостоянии граждан. “Это все равно, что засыпать яму, которая после этого начинает расширяться”, - отметил Никол Пашинян. Он подчеркнул, что в стране имеются компании, которые нуждаются в поставках сырья для производства, но им не дают для этого возможности, отправляя в покупать его у монополистов - импортеров. “Во всех случаях необходимо подойти к проблеме сбалансировано”, - подчеркнул кандидат в премьер-министры.