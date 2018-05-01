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|Пашинян пообещал в случае избрания в премьеры искоренить монополии в Армении
|Никол Пашинян: В сложившихся условиях говорить о взаимных компромиссах в карабахском урегулировании нецелесообразно
|После смены власти в Армении будут созданы благоприятные условия для возвращения граждан Армении на родину и привлечения инвестиций
|Пашинян: Государство должно облегчить кредитное бремя крестьянина, иначе он перестанет возделывать землю
|Новое правительство Армении займется решением проблемы перекредитованности населения
|Новое правительство Армении предпримет все необходимые шаги для исключения армяно-грузинских отношений от влияния третьих сил
|ВС Азербайджана продолжают передвижение живой силы и техники на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск
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|Никол Пашинян: Эру единоличного принятия решений в Армении можно считать закрытой
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|Фракция РПА примет решение по кандидатуре премьер-министра после того, как получит ответы на все вопросы
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|Никол Пашинян предупредил о том, что на ночном заседании РПА решило провалить выборы премьер-министра и призвал население воспрепятствовать этому плану Сержа Саргсяна
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|Никол Пашинян: Когда в Армении установится равенство перед законом, в страну пойдут инвестиции
|Пашинян: Вопрос о политзаключенных в Армении должен быть решен институциональным путем
|Более 100 журналистов из крупных международных СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
|Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении
|Первым и символическим указом Пашиняна, в случае избрания на пост премьера, станет отмена нашумевшего закона о проведении правительственных заседаний за закрытыми дверьми
|Никол Пашинян: Я не вижу путей скорейшего урегулирования арцахского вопроса
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|Со столичной площади Гарегина Нжде стартовала акция-шествие к площади Республики, где в 19:00 пройдет митинг оппозиции
|Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Никол Пашинян с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудил вопросы, связанные с создавшейся в Армении внутриполитической ситуацией
|В Парламенте завершилась встреча Никола Пашиняна с представителями фракции АРФ "Дашнакцутюн".
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АрмИнфо. На решение проблем с монополиями потребуются не годы, а часы. Подобной точки зрения придерживается кандидат в премьер-министры Никол Пашинян, отвечая на вопрос вице-спикера Нс Микаэла Мелкумяна.
Отметим, что Микаэл Мелкумян, представляющий фракцию “Блок Царукян”, указал на факты кумовства в экономике страны, в которой предоставление налоговых льгот, квот и тендеров распределяется между собой, в том числе, и между монополистами. Остальные, по словам вице-спикера, лишь обслуживают монополистов.
По словам Пашиняна, монополисты долго не задержатся в экономике страны, вопрос лишь в глубинных процессах, на решение которых потребуется время. Пашинян напомнил, что согласно законодательству, нет никаких препятствий для экспорта или импорта товаров, но все знают, что ограничения имеются. Новое правительство страны займется решением данной проблемы, чтобы все субъекты работали в одинаковых условиях. Пашинян напомнил, что только в 2017 году государством было привлечено кредитов на сумму в $700 млн, которые увеличили долговую нагрузку на бюджет страны, и никак не отразились на благосостоянии граждан. “Это все равно, что засыпать яму, которая после этого начинает расширяться”, - отметил Никол Пашинян. Он подчеркнул, что в стране имеются компании, которые нуждаются в поставках сырья для производства, но им не дают для этого возможности, отправляя в покупать его у монополистов - импортеров. “Во всех случаях необходимо подойти к проблеме сбалансировано”, - подчеркнул кандидат в премьер-министры.
|Республиканская партия проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьера
|Процветающая Армения: Если сегодня мы ошибемся, страна будет отброшена на несколько лет назад
|Рустамян: "Дашнакцутюн" всегда говорила, что в стране необходимо установить новые порядки
|"Старые друзья вновь предают": Секретарь фракции "Дашнакцутюн" отказался, вопреки решению партии, голосовать за Никола Пашиняна
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|Арам Саркисян: Никол Пашинян является гарантом проведения справедливых выборов в Армении
|Шармазанов: Мы готовы на диалог, но не приемлeм ультиматумов
|Никол Пашинян: Общенациональное протестное движения дает надежду на то, что ранее покинувшие Армению граждане, вернуться
|Никол Пашинян: На решение проблем с монополиями потребуются не годы, а часы
|СНБ пресекла попытку ввоза в страну крупной партии наркотиков из Ирана
|Десятки тысяч граждан собрались на площади Республики и следят за прямым эфиром из Национального собрания Армении
|Никол Пашинян: Судебная система в Армении должна быть вне политики
|Аналитик: Республиканцы ошибочно оценили призывы Пашиняна к национальному согласию как слабость
|Спикер парламента Армении в знак протеста и «во имя защиты прав детей» на 10 минут покинул зал заседаний
|Кандидат в премьеры: В Армении создалась такая ситуация, когда нацменьшинства вынуждены сохранять лояльность по отношению к действующей власти
|Пашинян пообещал в случае избрания в премьеры искоренить монополии в Армении
|Никол Пашинян: В сложившихся условиях говорить о взаимных компромиссах в карабахском урегулировании нецелесообразно
|После смены власти в Армении будут созданы благоприятные условия для возвращения граждан Армении на родину и привлечения инвестиций
|Пашинян: Государство должно облегчить кредитное бремя крестьянина, иначе он перестанет возделывать землю
|Новое правительство Армении займется решением проблемы перекредитованности населения
|Новое правительство Армении предпримет все необходимые шаги для исключения армяно-грузинских отношений от влияния третьих сил
|ВС Азербайджана продолжают передвижение живой силы и техники на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск
|Пашинян: Мы считали и считаем Россию стратегическим союзником Армении
|Никол Пашинян: Эру единоличного принятия решений в Армении можно считать закрытой
|Новое правительство Армении не будет прибегать к резким действиям во внешней политике
|Пашинян призвал действующие власти не допускать в стране политического цунами
|Кандидат в премьер-министры: Армении необходима реформа системы здравоохранения
|Президент РА направил обращение ко всем гражданам Армении, Арцаха и Диаспоры
|Арарат Мирзоян представил основные задачи временного правительства Никола Пашиняна
|Спикер НС: Это беспрецедентный случай, когда большинство депутатского корпуса не выдвигает своего кандидата на должность премьер-министра
|Представители гражданского общества представили президенту Армении предложения по реформам в ряде направлений
|Тигран Авинян представил детали разговора Пашиняна с Уэссом Митчеллом
|Гагик Царукян рассказал, почему отказался от планов по смене власти в 2015 году
|Партия “Процветающая Армения” полностью поддерживает народное движение, и окажет ему необходимое содействие
|Партия “Оринац еркир” вновь заявляет о своей полной поддержке народному движению
|Фракция РПА примет решение по кандидатуре премьер-министра после того, как получит ответы на все вопросы
|РПА определит свою позицию после того, как ознакомится с программой Пашиняна
|Никол Пашинян предупредил о том, что на ночном заседании РПА решило провалить выборы премьер-министра и призвал население воспрепятствовать этому плану Сержа Саргсяна
|Пашинян пригласил всех граждан Армении к 11:00 на площадь Республики праздновать победу
|Никол Пашинян: Когда в Армении установится равенство перед законом, в страну пойдут инвестиции
|Пашинян: Вопрос о политзаключенных в Армении должен быть решен институциональным путем
|Более 100 журналистов из крупных международных СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
|Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении
|Первым и символическим указом Пашиняна, в случае избрания на пост премьера, станет отмена нашумевшего закона о проведении правительственных заседаний за закрытыми дверьми
|Никол Пашинян: Я не вижу путей скорейшего урегулирования арцахского вопроса
|Президент Армении и постоянный координатор ООН в РА обсудили внутриполитическую ситуацию в стране
|В Стамбуле осквернили армянскую церковь
|Пашинян и Шармазанов скрестили шпаги
|Со столичной площади Гарегина Нжде стартовала акция-шествие к площади Республики, где в 19:00 пройдет митинг оппозиции
|Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Никол Пашинян с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудил вопросы, связанные с создавшейся в Армении внутриполитической ситуацией
|В Парламенте завершилась встреча Никола Пашиняна с представителями фракции АРФ "Дашнакцутюн".
|Арарат Мирзоян: в плане получения необходимых голосов для избрания Никола Пашиняна проблем не возникнет
|Мария Захарова: Армения для России - это особое отношение
|Армен Саркисян призвал воздержаться от провокаций и конфликтов в Нагорном Карабахе
|Представители армянской общины в американском городе Глендейл организовали митинг в поддержку акций протеста в Армении
|Армен Саркисян: Ситуация в Армении имеет только один путь разрешения - конституционный
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