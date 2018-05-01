Вторник, 1 Мая 2018 15:47

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении пресекла попытку ввоза в страну крупной партии наркотиков из Ирана со стороны группы лиц по предварительному сговору.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ РА, в частности, благодаря предпринятым оперативно-следственным мероприятиям выяснили, что граждане ИРИ, супруги А.А. и Ш.Ш. договорились с проживающим в Армении гражданином Ирана С.Б. о незаконной доставке наркотиков. “Так, они приобрели в Иране крупную партию наркотиков (опиум, метамфетамин, героин), которую спрятали в одежде и перевезли в Армению рейсом из Тегерана 29 апреля. Затем, контрабандисты вышли из аэропорта “Звартноц” и попытались отправиться на встречу с клиентом для передачи наркотиков, однако были задержаны сотрудниками СНБ”, - говорится в сообщении СНБ.

В тоже время, в ведомстве подчеркивают, что по факту возбуждено уголовное дело признакам статьи 267.1 ч.4 п.1 (контрабанда наркотиков в особо крупных размерах) и статьи 266 ч.3 п.2 (незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта). Все трое вышеуказанных лиц задержаны. Ведется следствие.