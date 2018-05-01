Вторник, 1 Мая 2018 15:41

АрмИнфо.Десятки тысяч граждан Армении собрались на площади Республики и следят за прямым эфиром из Национального собрания РА, где сегодня проходит специальное заседание парламента, на котором обсуждается кандидатура нового премьер-министра.

С 12.00 перед депутатами слово держит “народный избранник” лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат от фракции “Елк”, кандидат в премьеры страны Никол Пашинян. 26 депутатов записались для того, чтобы направить вопросы “избраннику народа”. Вопросы депутатов охватывают все сферы жизнедеятельности страны от армии и обороны до верховенства права и внешнеполитического вектора страны.

Примечательно, что ряд депутатов-олигархов, в числе которых Самвел Алексанян ("Лфик Само") демонстративно собрались и покинули зал заседания. На данный момент спецзаседание проходит в наполовину пустом зале, что чревато срывом выборов.

Напомним, что для избрания Пашиняна премьером нужно заручиться поддержкой как минимум 53 депутатов Национального собрания Армении.

Ранее, Пашинян призвал всех граждан страны выйти на улицы, заполнить площади и не допустить срыва выборов народного избранника.