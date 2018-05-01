Вторник, 1 Мая 2018 15:38

АрмИнфо.Судебная система в Армении должна быть вне политики. Об этом заявил в парламенте лидер протестного движения, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, в течение последних 20 лет правительство потратило миллионы и миллионы долларов на проведение реформ в судебной системе. Сегодня, несмотря на наличие новых зданий судов, которые не только де-юре, но и де-факто были призваны стать фактором обеспечения международных стандартов правосудия, проблемы в сфере остаются нерешенными. “По сей день задачи в сфере правосудия остаются не в законотворческой плоскости, поскольку имеющиеся законодательные акты не уступают международным стандартам, а в правоприменительной. Сущность судов как была, так и остается, лживой”, - заявил он.

Для реального воплощения в жизнь реформ в сфере правосудия, как указал Никол Пашинян, власть, в первую очередь, должна отказаться от установленной системы, когда суды служат политическим амбициям и целям власть придержащих.