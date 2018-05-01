Вторник, 1 Мая 2018 15:37

АрмИнфо.Республиканская партия ошибочно оценила призывы лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна к национальному согласию как слабость. Подобное мнение выразил АрмИнфо военный аналитик, директор Центра стратегических исследований "Ашхар" (Степанакерт) Рачья Арзуманян.

"Во всяком случае, подобное мнение складывается после наблюдения за их выступлениями и вопросами Николу Пашиняну в парламенте. Мне кажется, что в РПА так и не поняли, что происходит в стране и если они не хотят получить политическое цунами им все-таки следует опомниться", - отметил он.

Аналитик усматривает в происходящем давление на депутатов-республиканцев со стороны Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна с целью воздействия на результаты голосования. По его оценкам, лучшим средством противодействия подобному давлению является выход на улицы жителей не только Еревана, но и всех городов Армении, при поддержке Диаспоры.



Арзуманян считает, что своими, не имеющими никакого отношения к основной повестке вопросами, республиканцы пытаются увести Пашиняна в сторону. На его взгляд, в этом свете, было бы правильно просто обрывать подобные вопросы и не влезать в бессмысленные дискуссии, к примеру, о сельском хозяйства. По его оценкам, Пашинян сегодня выбирается как чрезвычайный, временный премьер, соответственно, и вопросы к нему должны быть по сложившейся ситуации, а не стратегии реформ.



"К примеру, то как люди, которые подписывались под Мадридскими принципами, изматывают Пашиняна абсолютно банальными вопросами по Арцаху выглядит почти умилительно. При этом, вообще не понятно, причем тут сегодня Арцах. Главное - возрождение, которое переживает сегодня армянский народ. В этом смысле - сегодняшнее голосование по временному премьеру, по большому счету - голосование о выборе нашего общего будущего. Армении, Арцаха и Диаспоры", - подытожил Арзуманян.