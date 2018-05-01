Вторник, 1 Мая 2018 15:12

АрмИнфо. В сложившихся условиях, когда Баку все больше ужесточает свою милитаристскую риторику говорить о взаимных компромиссах в карабахском урегулировании нецелесообразно. Об этом с трибуны парламента Армении заявил кандидат в премьеры Никол Пашинян.

«Когда армянская сторона говорит о необходимости карабахского урегулирования на основе взаимных компромиссов на фоне ужесточающейся милитаристской риторики Баку, это делает ее уязвимой. Не о каких компромиссах в карабахском урегулировании сейчас, когда Баку проявляет себя таким образом, и речи не может быть», - заявил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что Армения за эти годы значительно отстала от Азербайджана в вопросе оборонного финансирования, и этот пробел должен быть восполнен. «Когда мы сумеем вывести из тени средства и направить их в бюджет, автоматически, увеличится и финансирование оборонной сферы»,- резюмировал кандидат.