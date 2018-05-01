Вторник, 1 Мая 2018 15:05

АрмИнфо.При наличии налогового и полицейского террора, с которым сталкиваются граждане Армении, невозможно говорить о росте населения. Об этом 1 мая заявил кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян.

По его словам, эра террора властей закончилась, и после смены власти в Армении будут созданы благоприятные условия для возвращения граждан Армении на родину и привлечения инвестиций. Новое правительство страны обеспечит хотя бы минимальные потребности граждан. “Сегодня я ежедневно получаю десятки звонков от состоятельных представителей диаспоры, которые заявляют о своем намерении осуществить инвестиции в экономику страны. Они до сих пор вкладывали эти инвестиции в другие страны, опасаясь за свои вложения на исторической Родине”, - заявил Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что со сменой власти Армению ждет экономический взлет, в том числе, и за счет инвестиций из Диаспоры. Как следствие, возрастут бюджетные поступления, заработная плата, пособия, снизится уровень безработицы.