Вторник, 1 Мая 2018 14:34

АрмИнфо. Новое правительство Армении займется решением проблемы перекредитованности населения и накопленных им огромных долгов кредитным организхациям. Об этом 1 мая с трибуны парламента заявил кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян.

По его словам, зачастую гражданам Армении, оказавшимся неплатежеспособными при погашении полученных кредитов, коммерческие банки и кредитные организации предлагают новые кредитные ресурсы в целях погашения уже привлеченных ссуд. В итоге, сегодня общая задолженность физических лиц приближается к астрономической сумме. В этой связи, новое правительство намерено провести переговоры с комбанками и кредитными организациями на предмет возможного погашения ранее привлеченных кредитных ресурсов. “Государство должно профинансировать разумный ущерб граждан, а для этого необходимо резко увеличить доходы государственного бюджета”, - заявил Пашинян, добавив, что возможности для этого имеются более чем серьезные.

Коснулся кандидат в премьер-министры и ныне действующих процентных ставок, особенно драконовских условий со стороны кредитных компаний, указав на необходимость взвешенной и планомерной работы на предмет их возможного снижения.