Вторник, 1 Мая 2018 14:10

АрмИнфо. Новое правительство Армении предпримет все необходимые шаги для исключения армяно-грузинских отношений от влияния третьих сил. Об этом 1 мая с трибуны парламента заявил кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян.

По его словам, между двумя государствами существует огромный потенциал, который необходимо максимально использовать. Отношения между двумя государствами должны строиться на основе взаимного уважения. К счастью, продолжил кандидат в премьер-министры, и в Армении, и в Грузии наблюдается тенденция к исключению влияния третьих сил на двусторонние отношения. “Еще раз отмечу: взаимное уважение должно стать той базой, вокруг которой должны строится армяно-грузинские отношения”, - заявил Никол Пашинян.