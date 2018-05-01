Вторник, 1 Мая 2018 14:09

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают передвижение живой силы и техники на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск. Об этом говорится в сообщении АО НКР, поступившем в АрмИнфо.

“В отличие от выходных, со второй половины дня 30 апреля и сегодня на передовой наблюдается скопление, а также предвидение живой силы и техники противника. Передовые подразделения АО НКР продолжают внимательно следить за происходящим на передовой и держат ситуацию под контролем”, - говорится в сообщении АО НКР.