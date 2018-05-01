Вторник, 1 Мая 2018 14:05

АрмИнфо. Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат от фракции “Елк”, кандидат в премьеры страны Никол Пашинян с трибуны Национального собрания Армении обратился ко всем депутатам парламента и призвал их отдать голоса за народного кандидата в премьер-министры.

По его словам, настало время в том числе, и для их освобождения. “Со многими из вас в разные периоды мы были по разные стороны политических баррикад, вели острые баталии. Но сейчас, здесь не решается вопрос межличностных отношений, здесь решается вопрос будущего и возрождения армянского народа, пережившего множество потрясений. Здесь решается вопрос победоносного будущего Армении и Арцаха. Для внесения вашего вклада в победу армянского народа от вас не требуется никаких жертв. От вас требуется всего лишь одно действие – проголосовать за народного кандидата в премьер-министры страны, тем самым, в конце концов разрушить существующую стену отчуждения, которая к сожалению, существует между вами и народом. Поймите, наконец, в Армении сформировалась новая власть и угрозы со стороны лиц, покинувших свои посты не могут иметь какого-либо значения. Сделайте ваш шаг, и тем самым сделаете услугу народу и Родине, помогая ей выйти из многолетнего кризиса, искоренив безнадежность, царившую много лет в Армении”, - сказал оппозиционер.

В тоже время он обратился к нескольким, на его взгляд актуальным вопросам, волнующим многих. По словам Пашияна, многих удивляет, что новое правительство заявляет, что не будет делать серьезных изменений во внешнеполитическом курсе. «В случае моего избрания на пост премьера, Армения продолжит оставаться членом Евразийского экономического союза и ОДКБ. Эта позиция исходит не из вкуса или измененной позиции личности, а из логики победившего в стране народного движения. Мы говорили, что в результате этого движения к власти пришел народ Армении, который в ходе митингов требуя многочисленных изменений во внутренней жизни страны, не требовало и не требует изменений во внешнеполитической курсе. Мы как покорные слуги народа обязаны считаться с этой реальностью. Мы считали и считаем Россию стратегическим союзником Армении, и это всенародное движение не создает каких-либо угроз для армяно-российского сотрудничества. Мы придаем особое значение отношениям Армения-Грузия и Армения-Иран, и нет никак сомнений, что это движение придаст новый импульс нашим отношениям с соседями. Мы будем укреплять отношения с ЕС и странами членами Евросоюза. Мы сделаем все возможное для либерализации визового режима с ЕС. Ожидаем начало переговоров по этому вопросу в самое ближайшее время. Скорейшая ратификация и применение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС исходит из наших отношений. Дружественные отношения с США нуждаются в новом импульсе, и мы намерены придать новый импульс развитию взаимовыгодного армяно-американского сотрудничества в разных областях. Мы продолжим углублять отношения с Китаем, и считаем это одним из важнейших направлений внешней политики”, - сказал кандидат в премьеры.

Вместе с тем он подчеркнул, что они придают важное значение проведению в республике осенью саммита Франкофонии и будут предприняты все меры для его надлежащего проведения.

В тоже время депутат подчеркнул приверженность международного признания и осуждения Геноцида армян в Османской империи, поскольку по его убеждению, лишь посредством признания данного факта можно предупредить новые преступления против человечности. Оппозиционер подчеркнул, что Армению продолжит усилия по предупреждению новых преступлений против человечности.

Говоря о карабахском конфликте, Пашинян сказал, что для них не важны стереотипы в этом вопросе. “Мы привержены исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в основе которого должно быть право самоопределения и равенства народов. Нужно придать новый импульс международному признанию Нагорного Карабаха. Это должно стать одним из важнейших направлений деятельности Диаспоры”, - сказал оппозиционер.

При этом он констатировал, что наиважнейшим внутри армянским требованием этого движения является справедливость и свобода, и их правительство намеренно в полной мере реализовать оба этих требования.