Вторник, 1 Мая 2018 13:59

АрмИнфо.“Законодательство Армении очень постаралось, чтобы сформировать суперпремьерскую систему в парламентской стране. Обязуюсь искоренить данную систему и сделать власть более уровновешенной”, - заявил кандидат в премьер-министры, депутат парламента и лидер протестного движения Никол Пашинян на спецзаседании Национального Собрания.

По словам Пашиняна, говоря о том, что в будущем в Армении будет закрыта страница истории, когда правительство во главе с премьером может навязывать всей госсистеме свои решения, имея ввиду то, что эти изменения будут сделаны в рамках законов. “Мы добьемся этого в рамках законодательных изменений и сокращения полномочий главы правительства, а не из-за того, что будем надеемся на добрую волю премьера”, - указал он.

Как считает кандидат в премьеры, в рамках этой логики Полиция и Служба нацбезопасности Армении должны сменить свой нынешний статус на министерский, таким образом обеспечив подотчетность этих структур Национальному Собранию. “Этому сегодня препятствует ряд конституционных и законодательных положений, но они преодолимы”, - пояснил он.

На сегодня, как подчеркнул Никол Пашинян, в руках премьер-министра сконцентрировано слишком много полномочий. “Госинституты, в том числе институт президентства, лишены всевозможных полномочий – президенту отнесен статус офисного работника, а это бьет по авторитету государства”, - отметил Пашинян.

По словам Пашиняна, он обязательным образом пересмотрит этот подход. “Грош цена сегодняшней критики оппозиции, если завтра оказавшись у власти, они станут пользоваться ресурсами, сформированными в силу того законодательства, которое является плодом деятельности нынешних властей”,- заявил он. Как заверил кандидат в премьеры, он намерен отказаться от суперполномочий главы правительства, чтобы сделать более полной модель парламентского правления страной. “Эру единоличного принятия решений в Армении можно считать закрытой”, - заключил он.