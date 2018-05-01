Вторник, 1 Мая 2018 13:56

АрмИнфо.Новое правительство Армении не будет прибегать к резким действиям во внешней политике. Об этом 1 мая на специальном заседании парламента заявил кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян.

По его словам, в современной истории имеются десятки примеров, которые свидетельствуют о резких изменениях во внешней политике, что приводило к катастрофическим последствиям для отдельных государств. В этом контексте, Пашинян в очередной раз подтвердил свою позицию о приверженности Армении членства в ЕАЭС и в ОДКБ. “Необходимо учитывать национальные и государственные интересы страны”, - заявил кандидат в премьер-министры.

Он вновь отметил, что считает Россию стратегическим партнером Армении и этому подходу ничего не угрожает. Он назвал важным и отношения с Ираном, отношениям с которым надо придать новое дыхание. Не менее важным Пашинян считает углубление отношений с Европейским Союзом и активизацию работы по достижению с ЕС безвизового режима. В этом плане кандидат в премьеры подчеркнул важность углубления отношений с ЕС через реализацию Соглашения по всеобъемлещему и расширенному партнерсту с ЕС. Пашинян так же подчеркнул важность дальнейшего развития отношений с США и придачу им новых импульсов. Отношения с Китаем также были отмечены как приоритетные.