Вторник, 1 Мая 2018 13:21

АрмИнфо. Стартовавшая ровно один месяц назад из Гюмри инициатива "Сделай шаг" имела драматическое и поворотное значение для внутриполитической ситуации в Армении. Об этом 1 мая с трибуны НС на специальном заседании парламента заявил лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат от фракции “Елк”, кандидат в премьеры страны Никол Пашинян.

При этом он добавил, что стартовавшее из Гюмри это шествие протяженностью в 215 км, через 14 дней дошло до Еревана и перешло в многотысячные мирные демонстрации и акции неповиновения, ставшие самыми массовыми акциями протеста в истории третьей Республики Армении. По его словам, акции протеста прошли во всех областях без исключения, под лозунгом “Сделай шаг, откажи Сержу” и преследовали цель пресечь попытку третьего президента Армении Сержа Саргсяна продолжить пребывать у власти. Пашинян напомнил, что несмотря на многотысячные митинги Саргсян 17 апреля парламентский большинством был избран премьер-министром Армении, что еще больше обострило внутриполитическую ситуацию в Армении, а акции протеста приняли более массовых характер и охватили также всю Диаспору.

Вместе с тем оппозиционный депутат констатировал, что массовые задержания, в том числе, его и еще нескольких депутатов армянского парламента, взорвали внутриполитическую ситуацию в Армении, а уже 23 апреля Саргсян вынужден был подать в отставку. “Казалось, что настало время для мирного разрешения ситуации, и правящая верхушка должна признать сложившуюся в стране реальность и без потрясений передать власть народу. Но, правящая Республиканская партия во главе с Сержем Саргсянов в собственной отставке искала пути сохранения власти. РПА намеревалась назначить нового премьера и продолжить пребывать у власти. Оно руководствовалось тем, что главное требование выполнено, и они смогу свободно продолжить свою деятельность, но они не учли одно важное обстоятельство – движение “Сделай шаг, откажи Сержу” не было направленно против личности, оно было против существующей системы, которую олицетворяет Серж Саргсян. То есть цель народа не поменять одну личность на другую, а искоренить, сложившуюся в стране коррумпированную, незаконную, грубую систему”, - сказал оппозиционер.

В тоже время он добавил, что попытки РПА заменить Саргсяна и.о. вице-премьером Кареном Карапетяном еще больше усугубили сложившуюся в стране ситуацию. По его словам, народные протесты, охватившие даже самые отдаленные села, вынудили РПА принять важное решение и не выдвигать кандидата в премьеры Армении на выборах 1 мая. По словам депутата, ситуация развивалась таким образом, что движение охватившее всю страну и Диаспору само выдвинуло единого кандидата в премьеры и сформировало непоколебимое требование избрать народного избранника в главы правительства без каких-либо предусловий. “Казалось, что хотя бы в этой ситуации РПА трезво будет оценивать ситуацию в стране, и будет руководствоваться государственными и национальными интересами страны, прислушается к голосу народа и привнесет свой вклад в де-юре фиксацию этого национального возрождения. Но, верхушка РПА во главе с Сержем Саргсяном продолжает играть в “кошки мышки” с собственным народом и до сих пор не объявило, что будет голосовать за народного кандидата. Хотя, очевидно, что это единственный путь для преодоления внутриполитического кризиса в стране, становления Армении на путь стабильного развития”, - сказал Пашинян.

При этом он особо подчеркнул, что движение, исходя из собственной идеологии любви и толерантности, а также национального единства, собственными шагами создало все возможности для достойного ухода Сержа Саргсяна и РПА.. “Со вчерашнего вечера в воздухе “витали сообщения”, что Серж Саргсян и Роберт Кочарян лично начали оказывать давление на всех депутатов Национального Собрания Армении, угрожать им с требованием не голосовать за кандидата от народа. Известный тандем разработал новый проект по оказанию давления на народное движение и возвращение к власти. И основной их инструмент остается прежним – это угрозы, физические расправы, психологическое давление, компроматы. И я хочу с этой высокой трибуны четко зафиксировать, господа вы не понимали и продолжаете не понимать сложившуюся в стране ситуацию, и я хочу вас прямо предупредить, что ваши попытки интерпретации толерантности всенародного движения в качестве слабости могут привести к непредсказуемым и нежелательным последствиям. Опомнитесь, пока не поздно, поскольку ваше подобное поведение может стать причиной политического цунами”, - сказал Пашинян.

При этом он обратился к гражданам Армении с призывом выйти на улицы, заполнить все улицы и площади Еревана с целью не допустить, чтобы у народа отобрали собственную победу. С подобной просьбой Пашинян также обратился к Диаспоре.