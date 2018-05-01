Вторник, 1 Мая 2018 13:15

АрмИнфо. Армении необходима реформа системы здравоохранения. Об этом 1 мая с трибуны парламента заявил кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян.

По его словам, сегодня ситуация в сфере медицинского обслуживания граждан просто позорная. Де-юре людям оказывается медицинская помощь, а де–факто граждане страны воздерживаются от обращения за медицинской помощью по причине высокой их стоимости. Одним из направлений реформ должна стать система медицинского страхования, но делать это необходимо аккуратно, с проведением профессиональных исследований с тем, чтобы не повторять прежних ошибок. Пашинян напомнил, что ранее две попытки внедрения медицинского страхования были просто провалены. “Необходимо найти решение проблемы, чтобы граждане страны получали достойное мединское обслуживание”, - отметил кандидат в премьер-министры, добавив, что новое правительство страны уделит особое внимание не только этим вопросам, но и ценам на лекарственные препараты. Для решения вопроса необходимо определиться с тремя основными проблемами – повысить эффективность системы здравоохранения, исключить коррупционные риски и увеличить финансирование сферы. В течение ближайших двух лет новое правительство страны намерено на 30% увеличить доходную часть государственного бюджета, и, соответственно, на 30% будут увеличены отчисления на сферу.