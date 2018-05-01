Вторник, 1 Мая 2018 12:53

АрмИнфо. “Сегодня, 1 мая, в Национальном Собрании Армении имею честь представить лидера общенационального пробуждения, кандидата, выдвинутого парламентской фракцией “Екл” на пост премьер-министра – Никола Пашиняна”, - заявил депутат парламентской фракции “Елк” Арарат Мирзоян. Данную кандидатуру, как напомнил Мирзоян, поддержали три парламентские силы, а правящая РПА, по крайне мере, заявила, что не будет препятствовать его избранию.

По словам Мирзояна, на данном этапе армянский народ переживает один из исторических моментов своей истории, когда весь народ решился открыть “новую и славную страницу в своей истории”.

Представляя биографию Никола Пашиняна, он еще раз напомнил, что в 1995 году кандидат в премьеры был отчислен из ВУЗа по политическим мотивам. По тем же мотивам в 1999 году была закрыта издаваемая им газета, а в августе того же года решением суда был осужден на год. Позднее исполнение наказание было отсрочено. В 2008 году, после событий 1 марта, находился в розыске, из-за чего 1,4 года оставался в подполье. В июле добровольно явился в Гепрокуратуру, где был задержан, а в 2010 году осужден на 7 лет (находился под арестом 1,1 года). В 2012 году был избран депутатом Национального Собрания от АНК, а в 2017 году - от блока “Елк”. Женат, имеет 4 детей.

Как отметил в своей речи Арарат Мирзоян, основными задачами временного правительства Никола Пашиняна, в первую очередь, станет обеспечение общенародного единства. Обращаясь к прошлым проблемам, новое правительство не будет иметь целью препятствовать единению народа, а наоборот – совместными усилиями найти пути их решения. Во-вторых, Никол Пашинян преследует цель обеспечить нормальный ход деятельности страны – начиная от должной защиты границ и обеспечения стабильности финансовой системы, до решения текущих задач. Приоритетными станут социально-экономическое планирование. Далее, как считает депутат, Пашинян приступит к реформам в сфере избирательного права. Краеугольным камнем нового - временного правительства станет проведение внеочередных справедливых выборов в парламент. “Призываю всех возвыситься над своими узкогрупповыми и личными интересами. Помогите совместными усилиями построить новую страны, и наилучшим образом воспользоваться той исторической возможностью, которая нам сегодня предоставлена”, - заключил Арарат Мирзоян.