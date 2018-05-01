|Пашинян призвал действующие власти не допускать в стране политического цунами
|Кандидат в премьер-министры: Армении необходима реформа системы здравоохранения
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|Фракция РПА примет решение по кандидатуре премьер-министра после того, как получит ответы на все вопросы
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|Никол Пашинян предупредил о том, что на ночном заседании РПА решило провалить выборы премьер-министра и призвал население воспрепятствовать этому плану Сержа Саргсяна
|Пашинян пригласил всех граждан Армении к 11:00 на площадь Республики праздновать победу
|Никол Пашинян: Когда в Армении установится равенство перед законом, в страну пойдут инвестиции
|Пашинян: Вопрос о политзаключенных в Армении должен быть решен институциональным путем
|Более 100 журналистов из крупных международных СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
|Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении
|Первым и символическим указом Пашиняна, в случае избрания на пост премьера, станет отмена нашумевшего закона о проведении правительственных заседаний за закрытыми дверьми
|Никол Пашинян: Я не вижу путей скорейшего урегулирования арцахского вопроса
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|Пашинян и Шармазанов скрестили шпаги
|Со столичной площади Гарегина Нжде стартовала акция-шествие к площади Республики, где в 19:00 пройдет митинг оппозиции
|Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Никол Пашинян с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудил вопросы, связанные с создавшейся в Армении внутриполитической ситуацией
|В Парламенте завершилась встреча Никола Пашиняна с представителями фракции АРФ "Дашнакцутюн".
|Арарат Мирзоян: в плане получения необходимых голосов для избрания Никола Пашиняна проблем не возникнет
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|Армен Саркисян призвал воздержаться от провокаций и конфликтов в Нагорном Карабахе
|Представители армянской общины в американском городе Глендейл организовали митинг в поддержку акций протеста в Армении
|Армен Саркисян: Ситуация в Армении имеет только один путь разрешения - конституционный
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|Никол Пашинян рассказал о приоритетах своего премьерства
|В армянском парламенте проходит встреча Пашиняна с представителями фракции "Царукян"
|Пашинян надеется наладить эффективный диалог с Россией по вопросу продажи Москвой вооружения Баку
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|ЕГУ выражает готовность выдать Николу Пашиняну диплом, в случае его согласия
|ЕС в очередной раз подтверждает и содействует усилиям по развитию в Армении процветающего и демократического общества
|Союз ветеранов атомной энергетики Армении призывает объединиться в целях содействия молодежи в их сложной и трудоемкой работе по строительству новой Армении.
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|Пашинян первую половину завтрашнего дня посвятит консультациям с коллегами из других фракций: Акций неповиновения в городе не будет
|Пашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействие
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|Никол Пашинян: Акции протеста продолжатся до тех пор, пока мы не зафиксируем нашу победу де-юре
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АрмИнфо. “Сегодня, 1 мая, в Национальном Собрании Армении имею честь представить лидера общенационального пробуждения, кандидата, выдвинутого парламентской фракцией “Екл” на пост премьер-министра – Никола Пашиняна”, - заявил депутат парламентской фракции “Елк” Арарат Мирзоян. Данную кандидатуру, как напомнил Мирзоян, поддержали три парламентские силы, а правящая РПА, по крайне мере, заявила, что не будет препятствовать его избранию.
По словам Мирзояна, на данном этапе армянский народ переживает один из исторических моментов своей истории, когда весь народ решился открыть “новую и славную страницу в своей истории”.
Представляя биографию Никола Пашиняна, он еще раз напомнил, что в 1995 году кандидат в премьеры был отчислен из ВУЗа по политическим мотивам. По тем же мотивам в 1999 году была закрыта издаваемая им газета, а в августе того же года решением суда был осужден на год. Позднее исполнение наказание было отсрочено. В 2008 году, после событий 1 марта, находился в розыске, из-за чего 1,4 года оставался в подполье. В июле добровольно явился в Гепрокуратуру, где был задержан, а в 2010 году осужден на 7 лет (находился под арестом 1,1 года). В 2012 году был избран депутатом Национального Собрания от АНК, а в 2017 году - от блока “Елк”. Женат, имеет 4 детей.
Как отметил в своей речи Арарат Мирзоян, основными задачами временного правительства Никола Пашиняна, в первую очередь, станет обеспечение общенародного единства. Обращаясь к прошлым проблемам, новое правительство не будет иметь целью препятствовать единению народа, а наоборот – совместными усилиями найти пути их решения. Во-вторых, Никол Пашинян преследует цель обеспечить нормальный ход деятельности страны – начиная от должной защиты границ и обеспечения стабильности финансовой системы, до решения текущих задач. Приоритетными станут социально-экономическое планирование. Далее, как считает депутат, Пашинян приступит к реформам в сфере избирательного права. Краеугольным камнем нового - временного правительства станет проведение внеочередных справедливых выборов в парламент. “Призываю всех возвыситься над своими узкогрупповыми и личными интересами. Помогите совместными усилиями построить новую страны, и наилучшим образом воспользоваться той исторической возможностью, которая нам сегодня предоставлена”, - заключил Арарат Мирзоян.
|Пашинян призвал действующие власти не допускать в стране политического цунами
|Кандидат в премьер-министры: Армении необходима реформа системы здравоохранения
|Президент РА направил обращение ко всем гражданам Армении, Арцаха и Диаспоры
|Арарат Мирзоян представил основные задачи временного правительства Никола Пашиняна
|Спикер НС: Это беспрецедентный случай, когда большинство депутатского корпуса не выдвигает своего кандидата на должность премьер-министра
|Представители гражданского общества представили президенту Армении предложения по реформам в ряде направлений
|Тигран Авинян представил детали разговора Пашиняна с Уэссом Митчеллом
|Гагик Царукян рассказал, почему отказался от планов по смене власти в 2015 году
|Партия “Процветающая Армения” полностью поддерживает народное движение, и окажет ему необходимое содействие
|Партия “Оринац еркир” вновь заявляет о своей полной поддержке народному движению
|Фракция РПА примет решение по кандидатуре премьер-министра после того, как получит ответы на все вопросы
|РПА определит свою позицию после того, как ознакомится с программой Пашиняна
|Никол Пашинян предупредил о том, что на ночном заседании РПА решило провалить выборы премьер-министра и призвал население воспрепятствовать этому плану Сержа Саргсяна
|Пашинян пригласил всех граждан Армении к 11:00 на площадь Республики праздновать победу
|Никол Пашинян: Когда в Армении установится равенство перед законом, в страну пойдут инвестиции
|Пашинян: Вопрос о политзаключенных в Армении должен быть решен институциональным путем
|Более 100 журналистов из крупных международных СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
|Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении
|Первым и символическим указом Пашиняна, в случае избрания на пост премьера, станет отмена нашумевшего закона о проведении правительственных заседаний за закрытыми дверьми
|Никол Пашинян: Я не вижу путей скорейшего урегулирования арцахского вопроса
|Президент Армении и постоянный координатор ООН в РА обсудили внутриполитическую ситуацию в стране
|В Стамбуле осквернили армянскую церковь
|Пашинян и Шармазанов скрестили шпаги
|Со столичной площади Гарегина Нжде стартовала акция-шествие к площади Республики, где в 19:00 пройдет митинг оппозиции
|Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Никол Пашинян с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудил вопросы, связанные с создавшейся в Армении внутриполитической ситуацией
|В Парламенте завершилась встреча Никола Пашиняна с представителями фракции АРФ "Дашнакцутюн".
|Арарат Мирзоян: в плане получения необходимых голосов для избрания Никола Пашиняна проблем не возникнет
|Мария Захарова: Армения для России - это особое отношение
|Армен Саркисян призвал воздержаться от провокаций и конфликтов в Нагорном Карабахе
|Представители армянской общины в американском городе Глендейл организовали митинг в поддержку акций протеста в Армении
|Армен Саркисян: Ситуация в Армении имеет только один путь разрешения - конституционный
|Температура воздуха в Армении поднимется на 4-6 градусов
|Наира Зограбян: В Армении появилась возможность сломать укоренившуюся систему
|Игорь Назарук: Беларусь готова принять любой выбор армянского общества
|Президент Армении считает, что членство страны в ЕАЭС соответствует "коренным интересам" республики
|Никол Пашинян рассказал о приоритетах своего премьерства
|В армянском парламенте проходит встреча Пашиняна с представителями фракции "Царукян"
|Пашинян надеется наладить эффективный диалог с Россией по вопросу продажи Москвой вооружения Баку
|Никол Пашинян отверг широкий жест ЕГУ
|ЕГУ выражает готовность выдать Николу Пашиняну диплом, в случае его согласия
|ЕС в очередной раз подтверждает и содействует усилиям по развитию в Армении процветающего и демократического общества
|Союз ветеранов атомной энергетики Армении призывает объединиться в целях содействия молодежи в их сложной и трудоемкой работе по строительству новой Армении.
|Фракция блока «Елк» выдвинула Никола Пашиняна на пост премьера Армении
|Танкян убежден: В случае установления в Армении более транспарентной атмосферы можно ожидать большого потока зарубежных инвестиций
|СНБ Армении пресекла попытку незаконного проникновения в страну наемника
|Пашинян первую половину завтрашнего дня посвятит консультациям с коллегами из других фракций: Акций неповиновения в городе не будет
|Пашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействие
|Члены партии «Гражданский договор» призвали парламентские фракции 1 мая проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна
|Участники шествия дошли до площади Республики
|Католикос Всех Армян обсудил ситуацию с представителями Республиканской партии
|В Ереване с площади Франции стартовало шествие оппозиционного движения «Сделай шаг»
|Европейский студенческий форум выражает поддержку молодежи Армении
|Никол Пашинян: Акции протеста продолжатся до тех пор, пока мы не зафиксируем нашу победу де-юре
|Офис Омбудсмена призывает немедленно прекратить выступления в социальных сетях со словами ненависти и непримиримости
|Оппозиционеры призывают граждан Армении бойкотировать сеть супермаркетов «Ереван сити» и «Сас»
|Ваграм Багдасарян: РПА не намерена провалить голосование в парламенте по избранию народного кандидата
|Арсине Ханджян: депутаты обязаны прислушаться к гласу народа и проголосовать за народного кандидата
|Главы МИД Арцаха и Южной Осетии обсудили пути укрепления сотрудничества
|Пашинян: РПА предрасположена не препятствовать избранию в премьеры кандидата от народа
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