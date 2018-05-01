Вторник, 1 Мая 2018 12:28

АрмИнфо.Сложившуюся в Армении ситуацию иначе, как уникальной не назовешь. Об этом 1 мая, открывая специальное заседание Национального Собрания РА, на котором обсуждается вопрос о выборах нового премьер- министра, заявил председатель Национального Собрания РА Ара Баблоян.

По его словам, речь идет о беспрецедентном случае в истории современной Армении, при котором большинство депутатского корпуса не

выдвигает своего кандидата на должность премьер-министра, в то время, как единственным кандидатом выдвинут представитель

оппозиционной фракции. Спикер напомнил о мирных акциях, в ходе которых не было применено насилия, что вызвало уважение к стране со стороны международного сообщества. Ара Баблоян вновь подчеркнул, что целью правящей Республиканской партии является обеспечение безопасности и отказ от непримиримости. Он выразил надежду на то, что и в ходе парламентских слушаний стороны будут сдержанны в своих выступлениях и заявлениях.

Затем слово было предоставлено депутату НС от оппозиционной фракции "Елк" Арарату Мирзояну, который выдвинул кандидатуру лидера фракции Никола Пашиняна на должность премьер-министра РА.