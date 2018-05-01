Вторник, 1 Мая 2018 12:14

АрмИнфо.Член Правления партии “Гражданский договор” Тигран Авинян представил детали разговора лидера движения "Сделай шаг", оппозиционного депутата от фракции “Елк” Никола Пашиняна с помощником Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

“Пашинян и Митчелл в ходе телефонного разговора 30 апреля обсудили политические процессы в Армении, а также то, как армянский народ и их парламентские представители найдут решение из сложившейся ситуации. Митчелл подчеркнул, что в Правительстве США убеждены, что сложившаяся ситуация будет разрешена мирным путем, согласно конституции РА и верховенству закона. Отметив, что в Госдепе внимательно следят за ситуацией в Армении, помощник госсекретаря вновь выразил удовлетворение мирных ходом проходящих митингов, и выразил надежду, что как правоохранители, так и участники мирных демонстрантов в ходе реализации своего права на свободу собраний продолжат воздерживаться от насилия. Вместе с тем он подчеркнул, что правительство США готово тесно взаимодействовать с новым исполнительным органом Армении для дальнейшего укрепления дружественных отношений”, - говорится в сообщении Авинян, поступившем в АрмИнфо.