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 Вторник, 1 Мая 2018 12:08
Татевик Шагунян

Гагик Царукян рассказал, почему отказался от планов по смене власти в 2015 году

Гагик Царукян рассказал, почему отказался от планов по смене власти в 2015 году

АрмИнфо. <В 2015 году я был готов пойти до конца, рядом со мной были сотни тысяч людей. Но случилось то, что случилось. Более 600 человек из моего актива были арестованы. Народу стали рассказывать сказки о том, что я осуществляю благотворительность за счет того, что не плачу налоги. Я не хотел, чтоб мое честное имя моралось, что бs я был дискредитирован в глазах народа. И я решил уйти. Они год проверяли все мои объекты и ничего не нашли>,- заверил Царукян.

Касаясь движения Пашиняна, он заверил, что изначально поддерживал его. <Даже когда в парламенте обсуждали вопрос о лишении Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна неприкосновенности, мы первыми проголосовали против. Пашинян вел свою борьбу очень грамотно, он реализовал чаяния народа. Он молодец>,- резюмировал Царукян. По его словам политика нынешних властей привела к тому, что не 10%, не 20% ею недовольны, а все 99% населения страны.

Отметим, что в 2015 году Царукян начал движение против конституционных реформ. Но власти жестко пресекли эти попытки, начав проверки в предприятиях предпринимателя, напомнив ему о <криминальных> сделках. После этого Царукян на два года ушел из большой политики

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