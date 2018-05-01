Вторник, 1 Мая 2018 11:59

АрмИнфо. Партия “Процветающая Армения” полностью поддерживает народное движение, и окажет ему необходимое содействие. Об этом 1 мая журналистам сообщил лидер партии, известный армянский предприниматель Гагик Царукян.

По его словам, народ, и в первую очередь молодежь, полностью разочарован той ситуацией, которая на протяжении многих лет царила в Армении. “У молодежи пропала вера и надежда на достойное будущее”, - заявил Царукян, добавив, что нынешнее движение вселило “ и в нас, и в вас, и во весь армянский народ чувство уверенности в свой завтрашний день”. После отставки третьего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра у народа появился шанс. “Сегодня речь идет о недовольстве не о 10-12 процентах граждан страны, недовольных прежней политикой властей, а о 99,9%”, - заявил лидер парламентского блока “Царукян”.

По его словам, Никол Пашинян, выдвинутый на должность премьер-министра, хоть и молодой, но грамотный и образованный человек. Никто не ожидал, что ему удастся организовать столь мощное движение, но шаг за шагом он убеждал людей в необходимости перемен. “Честь и слава (Халала) ему за это”, - заявил Гагик Царукян.