Вторник, 1 Мая 2018 11:35

АрмИнфо.Выражая обеспокоенность полученной в последние часы информацией, политсовет партии “Оринац еркир” (“Страна законов”) вновь заявляет о своей полной поддержке народному движению. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

Политсовет “ОЕ” призывает все свои структуры немедленно объединиться с участниками проходящего в эти минуты всенародного митинга на площади Республики. “Призываем все фракции Национального Собрания беспрекословно оказать содействие народному движению и обеспечить избрание Никола Пашиняна на посту премьер-министра.

Обращаемся к Николу Пашиняну в установленном Конституцией порядке провести необходимые законодательные изменения, исключить рейтинговую систему выборов, осуществить необходимые законодательные изменения и провести досрочные свободные и справедливые парламентские выборы, которые обеспечат благополучие и свободное развитие Армении”, - говорится в заявлении партии “Оринац Еркир”.