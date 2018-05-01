Вторник, 1 Мая 2018 11:21

АрмИнфо. Парламентская фракция правящей в Армении Республиканской партии (РПА) примет решение по кандидатуре премьер-министра после того, как получит ответы на все вопросы, повисшие в воздухе после вчерашней встречи представителей фракции с единственным кандидатом в премьеры, лидером оппозиционной фракции “Елк” Николом Пашиняном. Об этом 1 мая на брифинге в Национальном Собрании РА заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Он напомнил, что на вчерашнем заседании фракции, на которое был приглашен Пашинян, представители РПА не успели задать все вопросы. По словам Багдасаряна, когда в РПА говорят о том, что не будут мешать голосованию, они, прежде всего, имели в виду обеспечение кворума. Глава фракции не исключил, что РПА по кандидатуре Никола Пашиняна будет голосовать в “свободном режиме”, несмотря на то, что сам выступает за единую позицию фракции.

Ваграм Багдасарян высказался также против идеи проведения досрочных парламентских выборов, которые, по его словам, могут отбросить страну назад в развитии. Тем не менее, он не исключает подобного развития событий.

Отметим, что для избрания Николу Пашиняну не хватает 6 голосов, которые может предоставить только фракция РПА, у которой 58 мандатов в парламенте. Ночью он написал на своей страничке в Фейсбук, что РПА намерена провалить выборы премьер-министра, и пойти на досрочные парламентские выборы.